Amazon: sconti fino al 42% su SSD Crucial interni ed esterni

Mentre continua il volantino Mediaworld di marzo, su Amazon in giornata odierna troviamo una serie di promozioni molto interessanti su SSD Crucial sia interni che esterni, su cui è possibile godere di riduzioni fino al 42% rispetto ai prezzo di listino.

Sconti SSD Crucial su Amazon

La consegna è garantita a stretto giro su tutti i modelli, e su quelli con prezzi più elevati è possibile anche godere del pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre in questi caso consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.