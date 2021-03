Amazon: sconti fino al 44% su diversi hard disk WD e Seagate, anche per PS4

Amazon in queste ore sta offrendo molte memorie RAM DDR4 HyperX in sconto fino al 48%, ma a chi si sta cimentando nella preparazione di un PC desktop o necessita di cambiare componenti potrebbe interessare anche la serie di promozioni su hard disk interni ed esterni, anche per PS4, proposta dal colosso dell’e-commerce.

Sconti Amazon su hard disk WD e Seagate

WD WD5000AAKX Blu Hard Disk Desktop da 500 GB, 7200 RPM, SATA 6 GB/s, 16 MB Cache, 3.5”: 33,88 Euro (60 Euro)

Desktop da 500 GB, 7200 RPM, SATA 6 GB/s, 16 MB Cache, 3.5”: 33,88 Euro (60 Euro) WD Elements Portable 3.0 HDD Esterno , 3.50 Pollici, USB 3.0, 1000 GB, Compatibilità Mac, Nero: 47,70 Euro (75 Euro)

, 3.50 Pollici, USB 3.0, 1000 GB, Compatibilità Mac, Nero: 47,70 Euro (75 Euro) WD 4TB Elements Portable , Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0: 91,50 Euro (132,99 Euro)

, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0: 91,50 Euro (132,99 Euro) WD_BLACK P10 Game Drive 2 TB , HDD Portatile per Accesso in Mobilità alla tua Libreria di Giochi, Compatibile con Console o PC: 101,99 Euro (129,99 Euro)

, HDD Portatile per Accesso in Mobilità alla tua Libreria di Giochi, Compatibile con Console o PC: 101,99 Euro (129,99 Euro) Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0 con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Nero, 8 TB: 162,99 Euro (289,99 Euro)

Hard Disk Desktop USB 3.0 con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Nero, 8 TB: 162,99 Euro (289,99 Euro) SEAGATE ST2000DM008 BARRACUDA - Unità disco interna, 2 TB, Velocità di rotazione 7200 giri/min, SATA da 6 Gbit/s, 3,5": 50,90 Euro (70,74 Euro)

- Unità disco interna, 2 TB, Velocità di rotazione 7200 giri/min, SATA da 6 Gbit/s, 3,5": 50,90 Euro (70,74 Euro) Seagate Game Drive per PS4 , 2 TB, Unità Disco Esterna Portatile, Compatibile con PS4 (STGD2000200): 69,99 Euro (104,99 Euro)

, 2 TB, Unità Disco Esterna Portatile, Compatibile con PS4 (STGD2000200): 69,99 Euro (104,99 Euro) Seagate Backup Plus Hub, 8 TB, Unità Disco Esterna per Desktop, USB 3.0, per PC Desktop, Workstation, PC Portatili e Mac, 2 porte USB, 2 Anni di Servizi Rescue (STEL8000200): 130,83 Euro (209,99 Euro)

La maggior parte di questi prodotti risulta venduta da rivenditori terzi e spedita da Amazon. Nonostante ciò, la consegna senza costi aggiuntivi e anche in un singolo giorno è disponibile in tutti i casi, anche se solamente per gli utenti iscritti al piano Prime. Inoltre, per diversi modelli risulta disponibile il pagamento a rate con CreditLine di Cofidis. Di conseguenza, il nostro consiglio è semplicemente quello di controllare chi vende l’hard disk di vostro interesse prima di completare l’acquisto, così da accertarsi della sicurezza della transazione.

Infine, notiamo che non è nota alcuna data di termine delle promozioni in questione, dunque la scelta migliore è quella di concludere l’acquisto il prima possibile per approfittare dei grandi risparmi del momento.

Sempre su Amazon, intanto, è possibile trovare anche un monitor LG da 32 pollici Ultra HD 4K in offerta al minimo storico.