Amazon, sconti fino al 47% su tanti smartwatch e smartband: c'è Apple Watch Series 6

Assieme alle offerte su TV Samsung QLED e monitor da gaming curvi, Amazon in questa giornata sta proponendo smartband e smartwatch in sconto per marchi come Xiaomi, Amazfit, Huawei, Fossil e pure Apple Watch Series 6, per tagli di prezzo fino al 47%. Vediamo la lista completa delle promozioni del momento.

Sconti Amazon su smartband e smartwatch

Xiaomi Band 5 Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker Versione Globale: 25,99 Euro

Amazfit Band 5 Smartwatch Tracker Fitness Orologio Sport Smartband con Alexa Integrato Impermeabile 5 ATM di 15 Giorni, Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute: 29 Euro

Amazfit Smartwatch GTS Orologio da Polso Display del Quadrante in Vetro 3D Impermeabile 5 ATM con GPS, Contapassi, 12 Modalità Sport per Donna Uomo: 84,91 Euro

Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED da 1,55", 70 Modalità di Allenamento con GPS, 5 ATM Impermeabile, Monitor del Sonno, Durata della Batteria di 14 Giorni: 89,90 Euro

HUAWEI WATCH GT 2e Smartwatch, 1.39" AMOLED HD Touchscreen, GPS e GLONASS, Auto Rileva 6 Sport, Tracking di 15 Sport Diversi, VO2Max, Battito Cardiaco in Tempo Reale, Verde (Mint Green): 89,90 Euro

Fossil Smartwatch Gen 5 + 5E Connected da Uomo con Wear OS by Google, Frequenza Cardiaca, Notifiche per Smartphone e NFC: 169,15 Euro

Garmin Venu Sq , Smartwatch GPS Sport con Monitoraggio della Salute e Garmin Pay, Grigio (Ardesia/Grigio): 159,90 Euro

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio azzurro con Cinturino Sport deep navy: 392,90 Euro

La maggior parte questi dispositivi wearable risultano venduti e spediti da Amazon, salvo qualche caso di rivenditore terzo (per i quali consigliamo di controllare sempre la loro attendibilità), dunque vengono proposti anche con la consegna senza costi aggiuntivi e in un singolo giorno, ovviamente solo nel caso di clienti Prime. Per gli smartwatch più costosi è oltretutto disponibile il pagamento a rate secondo il piano Cofidis o secondo il piano proposto da Amazon stessa. Infine, non essendo disponibile una data di conclusione delle offerte consigliamo di effettuare l’acquisto il prima possibile se risultano di vostro interesse.

Tra le altre promozioni del momento su Amazon, a durata limitata, segnaliamo alcune offerte esclusive su smart TV e soundbar Samsung.