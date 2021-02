Amazon, sconti fino al 50% su hard disk interni ed esterni Seagate e Western Digital

Su Amazon in questo periodo potrete trovare non solo SSD Samsung e Kingston al minimo storico, ma anche diversi modelli di hard disk interni ed esterni per ogni esigenza in offerta, per cifre fino al 50% in meno. Ecco tutti i modelli attualmente in sconto proposti dal colosso dell’e-commerce, con annesso prezzo di listino.

SEAGATE ST2000DM008 BARRACUDA - Unità disco interna, 2 TB, Velocità di rotazione 7200 giri/min, SATA da 6 Gbit/s, 3,5": 52,99 Euro (70,74 Euro)

- Unità disco interna, 2 TB, Velocità di rotazione 7200 giri/min, SATA da 6 Gbit/s, 3,5": 52,99 Euro (70,74 Euro) Seagate Expansion Portable , Unità Disco Esterna Portatile, USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili e Mac (STEA2000400), 2 TB, Nero: 64,20 Euro (94,99 Euro)

, Unità Disco Esterna Portatile, USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili e Mac (STEA2000400), 2 TB, Nero: 64,20 Euro (94,99 Euro) WD 2TB Elements Portable , Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0: 62,50 Euro (118,85 Euro)

, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0: 62,50 Euro (118,85 Euro) WD_BLACK P10 Game Drive 2 TB , HDD Portatile per Accesso in Mobilità alla tua Libreria di Giochi, Compatibile con Console o PC: 89,33 Euro (129,99 Euro)

, HDD Portatile per Accesso in Mobilità alla tua Libreria di Giochi, Compatibile con Console o PC: 89,33 Euro (129,99 Euro) Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0 con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Nero, 8 TB: 155,50 Euro (289,99 Euro)

Solo una parte di questi modelli risulta venduta e spedita dalla stessa Amazon, mentre altri sono disponibili da rivenditori terzi che si appoggiano all’azienda statunitense. In ogni caso, tutti quanti gli HDD in questione risultano disponibili immediatamente e godono della consegna senza costi aggiuntivi anche in un giorno. Nel caso di WD_BLACK P10, inoltre, è disponibile il pagamento con 5 rate mensili.

In diverse pagine risultano disponibili anche tagli da dimensioni sia inferiori che superiori, anch’essi attualmente in offerta: se dunque preferite spendere meno o aggiungere spazio d’archiviazione, controllate anche gli altri modelli. Infine, non essendo nota la data di scadenza degli sconti, l’invito è quello di effettuare rapidamente l’ordine se siete interessati.

Intanto da MediaWorld in questi giorni potrete trovare altre offerte parte dell’iniziativa Red Price: oggi in particolare abbiamo segnalato i TV OLED e QLED in sconto.