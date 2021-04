Amazon: sconti fino al 50% su mouse, tastiere e altre periferiche Logitech

Amazon in questa giornata non solo propone uno sconto interessante su TV LG Ultra HD 4K da 55 pollici, ma anche varie promozioni relative a periferiche da gaming e non, tra cui mouse, tastiere, cuffie e webcam a marchio Logitech. Vediamo quali sono i prodotti interessati.

Sconti Amazon su periferiche Logitech

Logitech G402 Mouse Gaming Hyperion Fury , 4.000 DPI, Design Leggero, 8 Pulsanti Programmabili, Compatibile con PC/Mac/Laptop, PC/Mac, Nero: 36,11 Euro (69,99 Euro)

, 4.000 DPI, Design Leggero, 8 Pulsanti Programmabili, Compatibile con PC/Mac/Laptop, PC/Mac, Nero: 36,11 Euro (69,99 Euro) Logitech G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop, Nero: 49,99 Euro (92,99 Euro)

Prestazioni Elevate, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop, Nero: 49,99 Euro (92,99 Euro) Logitech MK470 Kit Mouse e Tastiera Wireless per Windows, Ricevitore USB 2.4 GHz, ‎Sottile, Compatto, Silenzioso, Batteria Lunga Durata, PC/Laptop, Layout Italiano QWERTY, ‎Grigio: 34,99 Euro (51,99 Euro)

Wireless per Windows, Ricevitore USB 2.4 GHz, ‎Sottile, Compatto, Silenzioso, Batteria Lunga Durata, PC/Laptop, Layout Italiano QWERTY, ‎Grigio: 34,99 Euro (51,99 Euro) Logitech G413 Tastiera Gaming Meccanica , Tasti Retroilluminati, Switch Meccanici Romer-G ‎Tactile, Telaio Lega Alluminio, Funzioni Personalizzate, Passthrough USB, Layout Italiano ‎QWERTY, Nero: 63,99 Euro (103,99 Euro)

, Tasti Retroilluminati, Switch Meccanici Romer-G ‎Tactile, Telaio Lega Alluminio, Funzioni Personalizzate, Passthrough USB, Layout Italiano ‎QWERTY, Nero: 63,99 Euro (103,99 Euro) Logitech C920 HD Pro Webcam , Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo ‎Chiaro, ‎Correzione Luce HD, Funziona con Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, ‎‎PC/Mac/Laptop/Macbook/Tablet, Nero: 71,22 Euro (103,99 Euro)

, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo ‎Chiaro, ‎Correzione Luce HD, Funziona con Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, ‎‎PC/Mac/Laptop/Macbook/Tablet, Nero: 71,22 Euro (103,99 Euro) Logitech G533 Cuffie Gaming Wireless con Microfono, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X, Driver Pro-G 40 mm, Cancellazione Rumore, 2.4 GHz Wireless, USB, ‎Leggere, Batteria fino a 15h, PC/Mac, Nero: 106,97 Euro (154,99 Euro)

Non tutti questi prodotti Logitech sono venduti e spediti da Amazon, alcuni risultano venduti e/o spediti da rivenditori terzi di cui consigliamo di controllare l’attendibilità nelle recensioni prima di proseguire con l’acquisto. In ogni caso, per la maggior parte dei dispositivi in questione sarà disponibile la consegna senza costi aggiuntivi, assieme al pagamento in 5 rate mensili secondo il piano offerto direttamente dal colosso dell’e-commerce per le periferiche più costose. Non risultando scritta alcuna data di scadenza di queste offerte, consigliamo di effettuare l’acquisto il prima possibile.

Sempre su Amazon è disponibile un iPad Pro con display da 11 pollici in offerta.