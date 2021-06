Amazon: sconti fino al 52% su HDD e SSD Crucial, Samsung, Seagate e WD

Tra le offerte tech del giorno di Amazon abbiamo già trattato gli sconti su sconti su OnePlus 9 5G e Apple Watch Series 6, eppure non finisce qui. In questo periodo, infatti, è possibile acquistare anche diversi HDD e SSD in offerta fino al 52%, per marchi come Samsung, Crucial, WD e Seagate. Vediamo i migliori modelli disponibili.

Sconti Amazon su HDD e SSD

WD Elements Portable 3.0 HDD Esterno , 3.50 Pollici, USB 3.0, 1000 GB, Compatibilità Mac, Nero: 45,98 Euro

WD 2TB Elements Portable , Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0: 56,80 Euro

WD_BLACK P10 Game Drive 5 TB , HDD Portatile per Accesso in Mobilità alla tua Libreria di Giochi, Compatibile con Console o PC: 143,90 Euro

LaCie Rugged Mini, 4 TB , Hard Disk Esterno, USB 3.0, Resistente agli Urti e alle Cadute, per PC e Mac, Arancione/Grigio, 2 anni di servizi Rescue (LAC9000633): 156,46 Euro

Seagate BarraCuda, 4 TB , Hard Disk Interno, SATA da 6 GBit/s, 3,5", 7.200 RPM, Cache da 256 MB per PC Desktop, Pacchetto di Facile Apertura (ST4000DMZ04): 94,49 Euro

Seagate Game Drive for PS4 , 2 TB, Hard disk esterno, Compatibile con PS4 e PS5 (STGD2000200): 72,65 Euro

Seagate Expansion Portable , Hard Disk Esterno Portatile da 4 TB - USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili e Mac, 2 Anni di Servizi Rescue (STEA4000400): 87,94 Euro

Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1(Z) SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico: 56,24 Euro

Crucial BX500 240 GB CT240BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici: 30,65 Euro

Samsung SSD 870 EVO, 1 TB, fattore di forma 2,5", scrittura turbo intelligente, software Magician 6, nero (SSD interno): 99,99 Euro

In questa lista di soluzioni di archiviazione da noi proposta appaiono modelli venduti e spediti sia direttamente da Amazon che da aziende terze che si appoggiano al sito di e-commerce; di conseguenza, ci sentiamo di consigliarvi di controllare l’affidabilità dei rivenditori in questione prima di procedere con l’acquisto. Rimane comunque disponibile, in buona parte dei casi, la consegna senza costi aggiuntivi per gli utenti Prime, assieme anche alla consegna in un giorno. Per alcuni HDD e SSD, infine, c’è la possibilità di pagare a rate al check-out secondo piano Cofidis.

