Amazon, sconti di fine anno sui dispositivi Alexa: da Echo a Fire Stick

In aggiunta al nuovo volantino Mediaworld di inizio anno, arriva in giornata odierna anche una lista di sconti molto interessanti targata Amazon, che consente di portare a casa a prezzi ridotti diversi dispositivi con Alexa.

Stiamo parlando non solo di smart speaker come Echo Pop ed Echo Dot, ma anche di una Fire TV Stick come la Fire TV Stick 4K Max, ovvero il modello più potente della gamma, senza dimenticare la videocamera di sicurezza Blink Outdoor.

Di seguito gli sconti:

Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Antracite: 19 Euro (54,99 Euro)

| Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Antracite: 19 Euro (54,99 Euro) Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Antracite: 24 Euro (64,99 euro)

| Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Antracite: 24 Euro (64,99 euro) Nuovo Fire TV Stick 4K Max di Amazon | Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente: 49,99 Euro (79,99 Euro)

| Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente: 49,99 Euro (79,99 Euro) Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 1 videocamera: 50 Euro (99,99 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita a stretto giro di orologio. Effettuando l’ordine in giornata odierna, si riceverà il pacco già per il 28 Dicembre 2023, in modo tale che Alexa possa allietare le vostre festività ed il vostro Capodanno. Tramite la scheda prodotto è anche possibile associare il proprio account Amazon direttamente ai dispositivi, in modo tale da facilitare la configurazione.