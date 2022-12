Amazon, sconti su aspirapolvere e lavapavimenti Dreame fino a 25%

In occasione delle offerte di Natale targate Amazon, Dreame propone una serie di sconti molto interessanti su un'ampia gamma di aspirapolveri e lavapavimenti. Le riduzioni toccano fino al 25% e garantiscono un risparmio molto corposo.

Sconti su aspirapolveri e lavapavimenti Dreame

Dreame H12 Aspirapolvere Senza Fili, Lavapavimenti e Scopa Elettrica 2 in 1, Autonomia 35min, Pulizia lungo i bordi, Serbatoi Grandi, PulirePavimenti e Superfici Asciutti o Bagnati, grigio: 349 Euro

Dreame L10s Pro Robot 2in1 Aspirapolvere e Lavapavimenti, Moci Rotanti, Rilevamento ostacoli 3D, Mappatura Multipiano, Aspirazione Potente 5300Pa Pavimenti Duri Tappeti, Peli Animali, WiFi/APP/Alexa: 459 Euro

Dreame W10 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Base Ricarica Serbatoio Autopulente, Aspirazione 4000 Pa, Rilevamento intelligente ostacoli, Mappatura Navigazione Lidar, Attivazione Vocale Alexa: 799 Euro

Dreame T30 Aspirapolvere Senza Fili Potente 27Kpa, Scopa Elettrica Ricaricabile con Batteria, LED Display, 9 in 1 Portatile Aspirapolvere Senza Sacco, Autonomia 90 Minuti, Auto-Regolare: 349 Euro

Ricordiamo che su queste pagine è anche disponibile la nostra recensione del Dreame W10, a cui vi rimandiamo per tutti i dettagli.

La consegna è garantita entro Natale, ma come sempre in questo periodo consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per riceverlo a casa con lauto anticipo e poterlo mettere sotto l'albero. Amazon non propone il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon su tutti i modelli: è comunque possibile scegliere quello di Cofidis al check out.