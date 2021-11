Amazon sconti del Black Friday d'Anticipo: prezzi bomba su MacBook Pro ed SSD

Dopo aver riportato lo sconto Amazon su Xiaomi Mi Smart Band 6 di ieri, torniamo a parlare delle promozioni proposte in giornata odierna dal colosso di Seattle, che in questo martedì 16 Novembre 2021 sconta un MacBook Pro 2021 ed un SSD interno.

Sconti Amazon Black Friday d'Anticipo

2021 Apple MacBook Pro (16", Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) - Argento: 2.521 Euro (2.849 Euro)

(16", Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) - Argento: 2.521 Euro (2.849 Euro) Kingston A400 SSD Unità a stato solido interne 2.5" SATA Rev 3.0, 240GB - SA400S37/240G: 23,99 Euro (30,99 Euro)

Interessante notare come il MacBook Pro da 16 pollici con M1 Pro sia scontato del 12%, con un risparmio di 328 Euro rispetto al prezzo di listino. E' anche possibile effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 504,20 Euro al mese per cinque mesi. Il laptop è segnalato come non disponibile nel momento in cui stiamo scrivendo, ma il colosso di Seattle permette di effettuare comunque l'ordine per bloccare il prezzo e spedirlo non appena sarà disponibile.

Discorso diverso sull'SSD Kingston, che viene dato in consegna senza costi aggiuntivi già nella giornata di domani per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore e 42 minuti. E' anche possibile aggiungere la protezione extra per 2 o 3 anni.