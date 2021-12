Amazon: sconti su casse Bluetooth JBL e Sony, fino al 30% in meno

Oltre alle promozioni su cuffie e auricolari Beats e Sony, su Amazon potrete trovare in questo periodo di sconti natalizi anche casse Bluetooth portatili JBL e Sony in offerta. I modelli non sono molti, ma i tagli di prezzo arrivano anche a 83 Euro.

Sconti Amazon su casse Bluetooth portatili JBL e Sony

Sony SRS-XB13 - Speaker Bluetooth portatile, resistente e potente con EXTRA BASS (Nero): 41,99 Euro

JBL CLIP 4 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless con Moschettone Integrato, Design Compatto, Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, fino a 10 h di Autonomia, USB, Nero: 50,59 Euro

JBL Charge 5 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, Powerbank integrato, USB, PartyBoost, Bass Radiator, Fino a 20h di Autonomia, Blu: 162,99 Euro

JBL Xtreme 3 Speaker Bluetooth Portatile Waterproof, Cassa Altoparlante Wireless con Tracolla, Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, PartyBoost, fino a 15 h di Autonomia, USB, Nero: 245,99 Euro

Ogni singola cassa citata è venduta e spedita dalla stessa società statunitense, che provvede a consegnare il prodotto gratuitamente anche in un giorno, sempre se si è abbonati a Prime. Per i modelli oltre i 100 Euro è disponibile il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis, mentre manca una data di conclusione delle dette offerte.

