Amazon: sconti su computer portatili Acer anche con RTX 3070, si tocca il minimo storico

Amazon anche questa settimana rilancia nuove promozioni su una vasta gamma di dispositivi d’ogni tipo: assieme alle offerte su smartphone e smartwatch OPPO, in queste ore si possono trovare anche sconti su computer portatili Acer. Vediamo assieme tutti i modelli interessati.

Sconti Amazon su computer portatili Acer

Acer Swift 1 SF114-33-P0HB PC Portatile, Notebook, Processore Intel Pentium N5030, Ram 4 GB, 128 GB SSD, Display 14" FHD IPS LED, 1,3 Kg, Batteria 16 ore, Windows 10 Home in S mode, Spessore 14,95mm: 369 Euro

SF114-33-P0HB PC Portatile, Notebook, Processore Intel Pentium N5030, Ram 4 GB, 128 GB SSD, Display 14" FHD IPS LED, 1,3 Kg, Batteria 16 ore, Windows 10 Home in S mode, Spessore 14,95mm: 369 Euro Acer Aspire 5 A515-45-R2J2 PC Portatile, Notebook, AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS LED LCD, AMD Radeon, USB Type-C, Win 10 Home, Spessore 17.9 mm, Silver: 699 Euro

A515-45-R2J2 PC Portatile, Notebook, AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS LED LCD, AMD Radeon, USB Type-C, Win 10 Home, Spessore 17.9 mm, Silver: 699 Euro Acer Aspire 5 A515-56-72J0 PC Portatile, Notebook, Intel Core i7-1165G7, Ram 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" IPS FHD LED LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Silver: 749 Euro

A515-56-72J0 PC Portatile, Notebook, Intel Core i7-1165G7, Ram 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" IPS FHD LED LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Silver: 749 Euro Acer Swift 3 SF314-511-72ZS PC Portatile, Notebook, Intel Core i7-1165G7, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14" FHD IPS LED LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Silver: 799 Euro

SF314-511-72ZS PC Portatile, Notebook, Intel Core i7-1165G7, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14" FHD IPS LED LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Silver: 799 Euro Acer Nitro 5 AN515-55-78ZG Computer Gaming, Intel Core i7-10750H, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Wi-Fi 6, Display 15.6" FHD IPS 144 Hz LED LCD, NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4 GB, Windows 10 Home: 1.049 Euro

AN515-55-78ZG Computer Gaming, Intel Core i7-10750H, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Wi-Fi 6, Display 15.6" FHD IPS 144 Hz LED LCD, NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4 GB, Windows 10 Home: 1.049 Euro Acer Predator Helios 300 PH315-53-704Y PC Gaming Portatile, Intel Core i7-10750H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS 144 Hz, NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB, Windows 10 Home: 1.799 Euro

PH315-53-704Y PC Gaming Portatile, Intel Core i7-10750H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS 144 Hz, NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB, Windows 10 Home: 1.799 Euro Acer Spin 5, Touchscreen, SP513-55N-57CG PC Portatile, Notebook, Intel Core i5-1135G7, Ram 8 GB, 512 GB PCIe SSD, Display 13.5" QHD IPS Touch, Intel EVO, Grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Professional: 999 Euro

Dei modelli citati qui sopra, i primi tre e Acer Spin 5 sono proposti al prezzo più basso di sempre registrato su Amazon. Gli altri laptop, invece, restano alquanto distanti dal loro minimo storico.

Per quanto riguarda vendita e spedizione, a occuparsene è sempre la società di Andy Jassy, la quale garantisce la consegna senza costi aggiuntivi e resi gratuiti per clienti Prime, mentre è disponibile per tutti il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis o con il piano pensato da Amazon stessa. Manca, invece, una data di conclusione delle offerte.

