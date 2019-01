Amazon: sconti su cuffie wireless e TV Samsung da 43'' 4K

Nuove offerte disponibili su Amazon in questo Blue Monday, da molti definita la giornata più triste dell'anno. Nella giornata di oggi il colosso di Seattle propone degli interessanti sconti su un paio di cuffie wireless targate Audio-Technica ed un televisore Samsung.

Partendo proprio dalle cuffie, si tratta delle Audio-Technica ATH-M50 X BT, con trasduttori di grande apertura, DA 45 mm in grado di fornire una chiarezza del suono grazie alla vasta gamma di frequenze. Amazon le propone a prezzo scontato, tagliandole del 18% e portandole da 242,78 Euro a 199 Euro.

Il televisore invece porta il numero di modello UE43NU7090UXZT ed è da 43 pollici 4K Ultra HD, con sintonizzatore DVB-T2. Si tratta di un televisore con risoluzione di 3840x2160 pixel e tecnologia HDR che garantisce luminosità e colori più brillanti, a fronte di una classe di efficienza energetica A. Il risparmio in questo caso è ancora più elevato e si passa da 499 Euro a 350,99 Euro, pari a 148,01 Euro in meno.

Amazon, come di consueto, non ha fornito molte indicazioni sulla durata delle offerte, ma in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso di interesse in quanto le unità a disposizione potrebbero esaurirsi rapidamente. Fateci sapere se avete intenzione di godere di questa offerta o meno.