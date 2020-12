Amazon: sconti sui dispositivi Echo in occasione delle offerte di Natale

Amazon, in occasione delle offerte di Natale 2020, permette di portare a casa a prezzo ridotto diversi dispositivi della lineup Echo, ovvero gli smart speaker basati su Alexa, su cui vengono proposto degli sconti molto interessanti.

Sconti Amazon Echo - Offerte di Natale

Echo Flex – Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa: 19,99 Euro (29,99 Euro)

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 24,99 Euro (49,99 euro)

Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 29,99 Euro (59,99 Euro)

Echo Show 5 – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa, Nero: 74,99 Euro (89,99 Euro)

Echo Show 8 – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa - Tessuto antracite: 104,99 Euro (129,99 Euro)

Amazon ha anche inserito nelle schede prodotto le date di consegna stimate, il che è molto utile per capire se arrivano in tempo per Natale o meno.

Non abbiamo alcuna indicazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per godere a pieno dell'offerta.

Il colosso di Jeff Bezos consente anche di effettuare il reso in maniera completamente gratuita entro il 31 Gennaio 2021, seguendo le procedure di reso classiche previste dall'e-commerce della società di Seattle.