Amazon: sconti su due SSD SanDisk da 250 e 500 gigabyte

Giornata di sconti sugli SSD SanDisk su Amazon. Il colosso di Jeff Bezos nella giornata di oggi propone due interessanti sconti su altrettanti SSD della gamma Extreme di SanDisk, che sono disponibili in due tagli di memoria.

Il modello SanDisk Extreme da 250 gigabyte può essere acquistato a 68,99 Euro, il 47% in meno rispetto ai 129,99 Euro di listino, per un risparmio di 61 Euro. Il taglio di memoria da 500 gigabyte invece passa da 199,99 Euro a 99,99 Euro. E' chiaro che in questo caso il risparmio è più ampio (100 Euro netti, il 50%), ma siamo di fronte comunque ad un SSD portatile con più memoria.

L'SSD in questione garantisce una velocità di trasferimento dati fino a 550 MB/sec, e consente di trasferire rapidamente foto e video ad alta risoluzione. L'hard disk allo stato solito è anche robusto, impermeabile e resistente alla polvere grazie alla certificazione IP55, ed è anche resistente agli urti.

Di non poca importanza anche l'aspetto relativo alle dimensioni ridotte, che lo rendono tascabile e facile da trasportare.

Chiaramente, come sempre in questi casi Amazon non ha fornito alcun tipo d'indicazione sulla scadenza delle offerte. Sono anche previsti tutti i vantaggi previsti per gli utenti Prime, con la consegna e spedizione gestita interamente da Amazon.