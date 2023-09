Amazon, sconti eccezionali su ASUS ZenBook e Apple Watch Ultra

In aggiunta allo sconto eBay sui ricondizionati, Amazon in giornata odierna propone una doppia promozione su ASUS ZenBook ed Apple Watch Ultra, che possono essere portati a casa a prezzi molto interessanti. Vediamo di cosa si tratta.

Di seguito gli sconti:

ASUS Zenbook 14 UM3402YA-KP626W, Notebook in alluminio con Monitor 14" Anti-glare, AMD Ryzen™ 7 7730U, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Nero: 899 Euro (1099 Euro)

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop color galassia - Small. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata: 799 Euro (1099 Euro)

Sull'ASUS ZenBook 14 la consegna senza costi aggiuntivi è garantita per domani 22 Settembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 40 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia, mentre se si opta per l'Apple Watch Ultra (prima generazione) l'arrivo a casa è garantito per lunedì 25 Settembre 2023.

In nessuno dei due casi è prevista la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, tanto meno nella scheda sono presenti indicazioni sull'eventuale data di scadenza delle promozioni, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per poter sfruttare questi due prezzi che rappresentano il minimo storico.