Amazon: sconti su Echo Dot, Echo Plus, Echo Show e Fire TV Stick

Amazon ha lanciato a sorpresa una serie di offerte sui propri dispositivi. Il colosso di Seattle infatti, consente di acquistare a prezzo ridotto diversi smart speaker della linea Echo ed il dongle Fire TV Stick.

Offerte dispositivi Amazon del 20 Maggio

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 34,99 Euro (59,99 Euro);

Echo Plus (2ª generazione) - Tessuto antracite + Philips Hue White Lampadina: 99,99 Euro (149,99 Euro);

Echo Show 5 – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa, Nero: 69,99 Euro (89,99 Euro);

Echo Show (2ª generazione) – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa – Nero: 199,99 Euro (229,99 Euro);

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale: 24,99 Euro (39,99 Euro).

La disponibilità è immediata per tutti i prodotti in lista, ed ovviamente in fase di acquisto degli smart speaker è possibile scegliere anche altre colorazioni.

Amazon garantisce la consegna veloce e tutti i benefici previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare i resi per un lasso di tempo più elevato rispetto a quello classico. Nel momento in cui stiamo scrivendo, le schede tecniche segnalano ampia disponibilità su tutti i dispositivi, ma non sono state diffuse informazioni in merito alla data di scadenza di questa offerta.

Fateci sapere tramite i commenti se c'è qualcosa di vostro interesse o no.