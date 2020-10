Amazon: sconti su Echo, Echo Dot ed Echo Show 8 in vista del Prime Day

In attesa di scoprire cosa proporrà Amazon nel corso del Prime Day 2020, sono disponibili a prezzo ridotto diversi dispositivi della gamma Echo, tra cui gli Echo Dot ed Echo Show 8, che possono essere acquistati a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino della compagnia di Seattle.

Offerte smart speaker Echo di Amazon

Echo Show 8 – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa - Tessuto antracite: 79,99 Euro (129,99 Euro)

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 49,99 Euro (59,99 Euro)

Echo (4ª generazione), Antracite + Philips Hue White Lampadina: 99,99 Euro (119,94 Euro)

Ovviamente, trattandosi di prodotti Amazon, sono tutti disponibili con spedizione veloce e consegna nel giro di pochi giorni secondo le tempistiche classiche previste dal Prime. E' anche possibile facilitare la configurazione associando già al momento dell'ordine il proprio indirizzo email, in modo tale da averlo già pronto al momento dell'arrivo.

In caso contrario, comunque, la procedura è davvero molto veloce e richiede pochi minuti per avere l'Echo operativo e pronto a rispondere alle vostre domande.

Per tutte le informazioni sul Prime Day e sulle promozioni che ha in serbo Amazon, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata che include anche una lista di buoni sconto ancora attivi e pronti per essere riscattati.