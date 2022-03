Amazon: sconti su Fire TV Stick e gli smart speaker Echo Show

Dopo aver riportato gli sconti Amazon su AirPods 3, torniamo sul sito web di Jeff Bezos che quest'oggi dà il via ad un'altra serie di offerte sui prodotti a marchio Amazon, basati su Alexa. Stiamo parlando di Fire TV Stick ed Echo Show, che vengono proposti a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Di seguito gli sconti:

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 22,99 Euro (29,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 22,99 Euro (29,99 Euro) Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 24,99 Euro (39,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 24,99 Euro (39,99 Euro) Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 34,99 Euro (59,99 Euro)

- Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 34,99 Euro (59,99 Euro) Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite: 54,99 Euro (84,99 Euro)

Amazon ovviamente propone anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate: su Fire TV Stick le mensilità sono 5 da 4,60 Euro al mese, che diventano da 5 Euro per la Fire TV Stick classica. Echo Dhot di quarta generazione invece può essere pagato in cinque rate da 7 Euro al mese, ma la consegna non è garantita a stretto giro di orologio. Infine, chiudiamo con Echo Show 5 per cui non è disponibile il pagamento dilazionato.