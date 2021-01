Amazon, sconti interessanti per due TV Hisense 4K HDR del 2020

Amazon ha deciso di proporre a prezzo ridotto due modelli interessanti di TV Hisense usciti nel corso del 2020, uno maggiormente accessibile e uno di fascia alta. Vediamo quali sono.

Sconti TV Hisense – Amazon

Hisense 50AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50", Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica A]: 399 Euro (499 Euro di listino)

Hisense 65U81QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 65", Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica B]: 1.199 Euro (1.499 Euro di listino)

Entrambi i modelli possono essere pagati in unica soluzione o con 5 rate mensili, risultano disponibili già da oggi e godono della consegna Prime per riceverlo in pochi giorni. Inoltre, Amazon segnala che “l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso".



Infine, per quanto concerne la data di fine di questa promozione, essa non è nota e per questo vi invitiamo a completare l’acquisto rapidamente se siete interessati ai modelli in questione.

Hisense di recente ha presentato la nuova gamma di Laser TV della serie TriChroma nel corso del CES 2021, tecnologia che è in grado di offrire immagini a una diagonale da 75 o 100 pollici in Ultra HD.