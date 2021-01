Amazon: sconti su iPhone 12, iPhone 12 Mini ed iPhone 12 Pro

In questo inizio 2021, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti sugli iPhone 12, 12 Mini e 12 Pro. I top di gamma 2020 del colosso di Cupertino, infatti, possono essere acquistati a prezzi molto interessanti, rispetto a quelli di listino.

Sconti iPhone 12

Sconti iPhone 12 Mini

Sconti iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro (128GB) - Argento: 1129,55 Euro

Apple iPhone 12 Pro (256GB) - Grafite: 1243,55 Euro

La disponibilità è immediata, ma gli sconti non sono preseti direttamente nelle schede prodotti: al momento dell’inserimento nel carrello, infatti, il sistema provvederà a stornare l’importo corrispondente.

Non abbiamo alcuna informazione in merito alla possibile data di scadenza, ma come sempre in questi casi vi invitiamo ad effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse nei confronti di uno dei prodotti in lista.

Ricordiamo che è anche possibile effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2021.