Amazon, sconti su un monitor da gaming da 27' e su un SSD Samsung

In giornata odierna, Amazon propone una serie di interessanti sconti sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nello specifico, quest'oggi segnaliamo uno sconto su un monitor da gaming a marchio Acer e su un SSD Samsung da 500 gigabyte.

Sconti Amazon del 2 Luglio 2021

Acer Nitro KG272Sbmiipfx Monitor Gaming PC 27" , Display IPS Full HD 165 Hz Overclocking, 2 ms, FreeSync Premium, HDMI (2.0), DP (1.2), Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavo HDMI Incluso: 189,90 Euro (249,90 Euro)

, Display IPS Full HD 165 Hz Overclocking, 2 ms, FreeSync Premium, HDMI (2.0), DP (1.2), Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavo HDMI Incluso: 189,90 Euro (249,90 Euro) Samsung Memorie T5 da 500 GB, USB 3.1 Gen 2, SSD Esterno Portatile, Blu (MU-PA500B): 59,99 Euro (74,98 Euro)

Sul monitor Acer, la consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro martedì 6 Luglio, e viene anche data la possibilità di aggiungere la protezione extra per 1 o 2 anni al prezzo di 6,69 o 9,09 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata. Non è previsto il pagamento a rate Amazon, ma solo quello attraverso Cofidis al check-out.

Per quanto riguarda l'SSD esterno Samsung, invece, la consegna è garantita entro domani per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 42 minuti. Anche in questo caso, non è possibile scegliere il pagamento a rate Amazon, ma solo quello in un'unica soluzione a causa dell'importo basso. Non disponibile nemmeno l'estensione di garanzia.