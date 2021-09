Amazon: sconti su un monitor da gaming curvo ed un SSD da 1 terabyte Samsung

In giornata odierna Amazon propone due sconti molto interessanti su un monitor da gaming curvo targato Samsung ed un SSD da 1 terabyte sempre della società coreana. Vediamo di cosa si tratta e quali sono gli importi in sconto dei due prodotti, per cui è possibile scegliere anche il pagamento a rate.

Sconti Amazon su monitor ed SSD Samsung

Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 (C27G73) , Curvo (1000R), 27", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR 600, VA, 240 Hz, 1ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS, Pivot: 559,90 Euro (839 Euro)

Samsung Memorie MZ-V8V1T0 980 SSD Interno da 1TB, PCIe NVMe M.2: 134,13 Euro

Sul monitor è anche disponibile il pagamento in 12 rate mensili Amazon da 46,66 Euro al mese, con consegna senza costi aggiuntivi prevista per martedì 21 Settembre 2021 e possibilità di aggiungere la garanzia extra per uno o due anni a 18,39 o 27,49 Euro rispettivamente.

Discorso diverso per l'SSD da 1 terabyte, per cui la consegna viene garantita entro domani per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore e 40 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, con possibilità di aggiungere la garanzia per 1 o 2 anni al prezzo di 5,99 o 9,29 Euro rispettivamente.

Nessuna informazione, come sempre, sulla data di scadenza delle offerte.