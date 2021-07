Amazon: sconti su monitor da gaming LG, MSI, Lenovo ed HP

Dopo aver segnalato i Google Days di Mediaworld, ci spostiamo nuovamente su Amazon dove in giornata odierna troviamo un'ampia gamma di sconti su tanti modelli di monitor da gaming, nell'ambito dell'iniziativa promozionale "Gioca Ancora".

Sconti su monitor da gaming

LG 27GN850 UltraGear Gaming Monitor 27" QuadHD Nano IPS 1ms HDR, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144 Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero: 399,99 Euro (426,66 Euro)

QuadHD Nano IPS 1ms HDR, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144 Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero: 399,99 Euro (426,66 Euro) MSI Optix G271 Monitor Gaming 27", Display 16:9 FHD (1920x1080), Frequenza 144Hz, Tempo di risposta 1ms, Pannello IPS, AMD FreeSync, Night Vision, Frameless: 249 Euro (299 Euro)

Display 16:9 FHD (1920x1080), Frequenza 144Hz, Tempo di risposta 1ms, Pannello IPS, AMD FreeSync, Night Vision, Frameless: 249 Euro (299 Euro) Lenovo G27-20 Gaming Monitor, Display 27" Full HD (1920x1080, Bordi Ultrasottili, FreeSync, 1ms, 144Hz, Cavo DP, Input HDMI + DP) - Raven Black: 199 Euro (299 Euro)

Display 27" Full HD (1920x1080, Bordi Ultrasottili, FreeSync, 1ms, 144Hz, Cavo DP, Input HDMI + DP) - Raven Black: 199 Euro (299 Euro) HP – Gaming x27i Monitor 27” QHD 2560 x 1440 a 144 Hz, IPS, Antiriflesso, Tempo risposta 4 ms, AMD FreeSync, Regolazione Pivoting Inclinazione e Altezza, Comandi su schermo, DisplayPort, HDMI, Nero: 279,99 Euro (349,99 Euro)

Sul monitor LG UltraGear viene anche proposto il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 80 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero. Su quello MSI invece si passa a 49,80 Euro al mese, sempre per cinque mesi, mentre sull'HP è di 56 Euro al mese. Non è disponibile la stessa opzione per il monitor Lenovo.