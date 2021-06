Amazon: quanti sconti su mouse, tastiere e cuffie Logitech, meglio del Prime Day!

Continua il periodo di grandi sconti su Amazon: dopo il Prime Day 2021 è la volta di vedere le nuove offerte proposte dal colosso dell’e-commerce che, al contrario delle aspettative, in alcuni casi sono anche più vantaggiose rispetto alle iniziative ad hoc. In questa occasione parliamo, nello specifico, di mouse, tastiere e cuffie Logitech.

Sconti su periferiche Logitech

Logitech G402 Mouse Gaming Hyperion Fury , 4.000 DPI, Design Leggero, 8 Pulsanti Programmabili, Compatibile con PC/Mac/Laptop, PC/Mac, Nero: 25,99 Euro

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Lilla: 22,49 Euro

Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Lilla: 22,49 Euro Logitech MX Anywhere 2 Mouse Wireless Amz, Bluetooth o 2.4 GHz Wireless con Ricevitore USB Unifying, Tracciamento Laser da 1000 DPI su Ogni Superficie, Versione Amazon, PC/Mac/Laptop, Nero: 39,99 Euro

Logitech MX Master Mouse Wireless Amz , Bluetooth/2.4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, ‎Tracciamento Laser 1000 DPI Qualsiasi Superficie, 5 Pulsanti, Versione Amazon, PC/Mac/Laptop, ‎Nero Grafite: 44,99 Euro

, Bluetooth/2.4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, ‎Tracciamento Laser 1000 DPI Qualsiasi Superficie, 5 Pulsanti, Versione Amazon, PC/Mac/Laptop, ‎Nero Grafite: 44,99 Euro Logitech G502 HERO Special Edition Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, PC/Mac/Laptop, Bianco/Nero: 34,98 Euro

Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless , Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Ultraleggero, Progettato ‎per eSport, 4-8 Pulsanti Programmabili, POWERPLAY-compatibile, PC/Laptop – Nero: 89,99 Euro

, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Ultraleggero, Progettato ‎per eSport, 4-8 Pulsanti Programmabili, POWERPLAY-compatibile, PC/Laptop – Nero: 89,99 Euro Logitech G903 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless , Sensore HERO 25K, Oltre 140 Ore con Batteria Ricaricabile e LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY-compatibile, PC/Mac – Nero: 84,98 Euro

Logitech G332 Cuffie Gaming Cablate, Audio Stereo, Driver da 50 mm, Jack Audio 3.5 mm, ‎Microfono Flip-To-Mute, Padiglioni Rotanti, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, ‎Nero/Rosso: 31,99 Euro

Cablate, Audio Stereo, Driver da 50 mm, Jack Audio 3.5 mm, ‎Microfono Flip-To-Mute, Padiglioni Rotanti, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, ‎Nero/Rosso: 31,99 Euro Logitech G433 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X, Driver Audio ‎Pro-G da 40 mm, Leggere, Jack audio USB 3.5 mm, PC/Mac/Nintendo Switch/PS4/Xbox ‎One, Nero: 94 Euro

Logitech G PRO TKL Tastiera Gaming Meccanica, GX Blue Clicky Switch, LIGHTSYNC RGB, Design Portatile Tenkeyless, Pensato per Esport Gaming, Micro Cavo USB Rimovibile, QWERTY US Layout, Nero: 108 Euro

Meccanica, GX Blue Clicky Switch, LIGHTSYNC RGB, Design Portatile Tenkeyless, Pensato per Esport Gaming, Micro Cavo USB Rimovibile, QWERTY US Layout, Nero: 108 Euro Logitech G413 Tastiera Gaming Meccanica, Tasti Retroilluminati, Romer-G Tactile Switch, Telaio in Alluminio Spazzolato, Tasti Personalizzabili, USB Pass Through, QWERTY Layout Italiano, Carbon/Nero: 62,99 Euro

Logitech G29 Driving Force Volante da Corsa con Pedali Regolabili, Ritorno di Forza Reale, Comandi Cambio in Acciaio Inossidabile, Volante in Pelle, Spina EU, PS5, PS4, PC, Mac – Nero: 198,99 Euro

Tutte le succitate periferiche da gaming firmate Logitech sono vendute e spedite da Amazon, di conseguenza dispongono della consegna senza costi aggiuntivi e della consegna gratuita in un giorno, sempre soltanto per gli utenti iscritti al piano Prime. Non è nota una data di conclusione di queste offerte, dunque consigliamo di cogliere l’attimo e completare l’acquisto del prodotto (o dei prodotti) di vostro interesse.

Intanto nella giornata odierna abbiamo segnalato anche il minimo storico per il nuovo POCO M3 Pro 5G, sempre su Amazon.