Amazon: sconti di Natale su smartwatch Garmin per sport, fino 150 Euro in meno

Dopo avere trattato alcune offerte di giornata su Amazon, in particolare iPhone 12 e smart TV LG a prezzi allettanti, torniamo sul medesimo portale di e-commerce per trattare delle promozioni su smartwatch Garmin dedicati all’attività sportiva: ecco una serie di modelli da non perdere.

Sconti Amazon su smartwatch Garmin

Garmin Vivofit Jr.3 Floral Pink - Activity Tracker per Bambini, Cinturino Regolabile, Rosa, 4 Anni in su: 69,90 Euro

Garmin Lily Sport - Smartwatch Piccolo ed Elegante, 34 mm, Monitoraggio 24/7, App Fitness e Sport, Midnight & Deep Orchid: 159,90 Euro

Garmin Venu Sq Music Amazon Exclusive, Smartwatch GPS Sport con Lettore Musicale, Monitoraggio della Salute e Garmin Pay, Nero (Nero/Oro Rosa): 179,90 Euro

Garmin Swim 2 - Orologio GPS Connesso per Nuoto e Piscina, in Acqua Libera: 189,90 Euro

Garmin Vivoactive 4 Smartwatch GPS, Music, Garmin Pay, Wi-Fi, Diametro: 4,5 cm, Lunghezza: ca. 24 cm, Grigio (Grey Silver): 139,90 Euro

Garmin Instinct Solar Smartwatch GPS impermeabile, Funzione ricarica solare per un massimo di 54 giorni di batteria, Funzioni sportive&fitness, Misurazione polso e notifiche smartphone, Grafite: 249,90 Euro

Garmin Venu 2 - Smartwatch ultra-brillante, Display AMOLED, 45mm, GPS, Cardio, SpO2, Workout HIIT, Garmin Coach, Garmin Pay, Musica, Nero (Slate & Black): 319,90 Euro

I prezzi a cui vengono proposti tutti gli smartwatch detti sopra risultano vicini o pari al minimo storico registrato su Amazon, dunque è davvero un’occasione imperdibile per aggiudicarseli. Il pagamento potrà essere effettuato o in unica soluzione, o a rate, e la consegna avverrà gratuitamente anche in un giorno nel caso dei clienti Prime. Si segnala, infine, che le promozioni varranno fino al 20 dicembre 2021.

Altri sconti ora attivi riguardano aspirapolveri senza fili Hoover al 52% in meno.