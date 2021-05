Amazon: sconti su un notebook HP e una soundbar Samsung

In giornata odierna Amazon propone una serie di sconti su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica. Nello specifico, è possibile portare a casa a prezzo ridotto un notebook HP ed una soundbar Samsung. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti Amazon del 14 Maggio 2021

HP - PC ProBook 635 Aero G7 Notebook , AMD Ryzen 5 4500U, RAM 16 GB, SSD 512 GB, Windows 10 Pro, Schermo 13.3” FHD, Lettore Impronte Digitali, Tastiera Retroilluminata, Webcam, USB-C, USB, Argento: 759,99 Euro (825,70 Euro)

Per quanto riguarda il laptop, la consegna è garantita entro lunedì 17 Maggio per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore e 7 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Se si tratta di un regalo, però, è bene precisare che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto. Per nasconderlo, scegli Spedizione in imballaggio Amazon all’acquisto". Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggungere la garanzia extra.

Più ampia invece la stima di consegna per la soundbar Samsung, per cui l'arrivo a casa è previsto in 1-2 mesi: evidentemente tale data è spinta dall'elevata richiesta. Anche qui, è possibile aggiungere l'estensione di garanzia per un anno o due a 7,99 o 10,29 Euro.