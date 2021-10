Amazon: tutti gli sconti di fine ottobre su smartphone Xiaomi, fino al 20% in meno

Mentre prosegue la settimana di sconti Amazon su dispositivi Huawei, il colosso dell’e-commerce propone anche offerte su smartphone Xiaomi, da modelli economici di fascia bassa a modelli di fascia medio-alta per prezzi più elevati. Insomma, c’è di tutto! Vediamo assieme quali sono le promozioni migliori del momento.

Sconti Amazon su smartphone Xiaomi

Xiaomi Redmi 9C Smartphone, 2 GB + 32 GB, 6.53" HD+ Dot Drop Display 5000mAh (typ), con Face Unlock AI, 13 MP, Tripla Fotocamera, Grigio (Midnight Grey): 113,80 Euro

Smartphone, 2 GB + 32 GB, 6.53" HD+ Dot Drop Display 5000mAh (typ), con Face Unlock AI, 13 MP, Tripla Fotocamera, Grigio (Midnight Grey): 113,80 Euro Xiaomi Redmi Note 10 5G Smartphone,4 GB 128 GB Telefono Cellulare,6.5"FHD + DotDisplay,MediaTek Dimensity 700,Tripla Fotocamera (48MP + 2MP + 2MP + 8MP),Versione Globale(Grigio): 219 Euro

Smartphone,4 GB 128 GB Telefono Cellulare,6.5"FHD + DotDisplay,MediaTek Dimensity 700,Tripla Fotocamera (48MP + 2MP + 2MP + 8MP),Versione Globale(Grigio): 219 Euro Xiaomi Redmi Note 10S - Smartphone 6GB+64GB, 6.43” AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G95, 64MP Quad Camera, 5000mAh, Onyx Gray (Official Version+2 Year Xiaomi Warranty): 235 Euro

- Smartphone 6GB+64GB, 6.43” AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G95, 64MP Quad Camera, 5000mAh, Onyx Gray (Official Version+2 Year Xiaomi Warranty): 235 Euro Xiaomi Mi 10T Lite - Smartphone 6+128GB, 6,67” FHD+ DotDisplay, Snapdragon 750G, 64MP AI Quad Camera, 4820mAh, Blu (Atlantic Blue): 252,90 Euro

- Smartphone 6+128GB, 6,67” FHD+ DotDisplay, Snapdragon 750G, 64MP AI Quad Camera, 4820mAh, Blu (Atlantic Blue): 252,90 Euro Xiaomi Redmi Note 10 Pro Smartphone 6GB 128GB 6.67" 120Hz AMOLED DotDisplay 108MP Wide-Angle Fotocamera 5020mAh (typ) Batteria NFC Dual SIM Card Grigio [Versione Italiana]: 289 Euro

Smartphone 6GB 128GB 6.67" 120Hz AMOLED DotDisplay 108MP Wide-Angle Fotocamera 5020mAh (typ) Batteria NFC Dual SIM Card Grigio [Versione Italiana]: 289 Euro Xiaomi 11T 5G - Smartphone 8+256GB, Display da 6,67” 120Hz AMOLED, MediaTek Dimensity 1200-Ultra, fotocamera professionale da 108MP, 5000mAh, Meteorite Gray (Versione Italia + 2 anni di garanzia): 549,90 Euro

Riteniamo doveroso segnalare, innanzitutto, che non tutti gli smartphone sopra elencati risultano venduti e spediti da Amazon. Di conseguenza, consigliamo di verificare l’affidabilità dei rivenditori interessati prima di procedre con l’acquisto del prodotto.

Tuttavia, ove è la società statunitense a occuparsi della spedizione, troviamo in tutti i casi la consegna gratuita anche in un giorno per utenti Prime, oltre alla possibilità di pagare lo smartphone a rate Tasso Zero con Cofidis. In compenso, risulta assente un’indicazione sulla conclusione delle offerte.

Sempre su Amazon ci sono già assaggi del Black Friday, con sconti su dispositivi Echo e Kindle.