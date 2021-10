Amazon: sconti pazzi su auricolari e smartwatch Huawei, fino al 52% in meno

In contemporanea alla promozione imperdibile su Huawei MateBook D14, computer portatile proposto al prezzo più basso di sempre su Amazon, nel medesimo portale di e-commerce troviamo altri prodotti della casa cinese, in particolare auricolari e smartwatch fino al 52% in meno.

Sconti Amazon su auricolari e smartwatch Huawei

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata Batteria fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Matte Black: 109 Euro

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 42 mm, Durata Batteria fino a 1 Settimana, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Monitoraggio Battito Cardiaco in Tempo Reale, Night Black: 104 Euro

HUAWEI WATCH 3 - Smartwatch 4G AMOLED 1,43 pollici, AP52, chiamata eSIM, batteria fino a 3 giorni, monitoraggio saturazione ossigeno, frequenza cardiaca 24/7, GPS, 5ATM, cinturino pelle Brown: 299,90 Euro

HUAWEI FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Carbon Black: 99 Euro

Huawei FreeBuds 4 Auricolari con Design Open-Fit Wireless Bluetooth, Adattatore AP52, Cancellazione del Rumore Attiva Ibrida, Triplo Microfono, Connessione Audio Intelligente, Silver Frost: 109 Euro

Tra questi prodotti, Huawei Watch 3 e gli auricolari Huawei FreeBuds sono proposti al prezzo minimo storico, dunque si tratta di cifre particolarmente interessanti per chi è a caccia di smartwatch o cuffiette True Wireless di ottima qualità.

A occuparsi di vendita e spedizione è Amazon stessa, la quale garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per clienti Prime anche in un singolo giorno. Per i prodotti dal costo superiore a 100 Euro, inoltre, viene proposto il pagamento a rate con metodo Amazon; non manca, però, anche il piano Cofidis proposto al check-out.

