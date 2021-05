Amazon: sconti fino al 53% su hard disk, microSD e SSD Crucial, SanDisk e WD

L’Amazon Gaming Week sta per giungere alla conclusione e con essa non solo le offerte su offerte su periferiche Razer, HyperX e Logitech, ma anche sconti fino al 53% anche su una vasta gamma di hard disk, SSD e microSD per marchi come Crucial, SanDisk e Western Digital. Vediamo i modelli interessati nel dettaglio.

Sconti Amazon HDD, SSD e microSD

Crucial P5 500GB CT500P5SSD8 SSD Interno-Fino a 3400 MB/s (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS): 52,99 Euro (82,95 Euro)

SSD Interno-Fino a 3400 MB/s (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS): 52,99 Euro (82,95 Euro) Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1 SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico: 57 Euro (73,19 Euro)

SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico: 57 Euro (73,19 Euro) WD Black SN850 500 GB NVMe SSD Internal Gaming, Tecnologia PCIe Gen4, Velocità di Lettura fino a 7.000 MB/s, M.2 2280, 3D NAND: 117,99 Euro (136,98 Euro)

Internal Gaming, Tecnologia PCIe Gen4, Velocità di Lettura fino a 7.000 MB/s, M.2 2280, 3D NAND: 117,99 Euro (136,98 Euro) WD My Passport Ultra Hard Disk Portatile con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Pronto per USB-C, Compatibile con PC, Xbox e PS9, 5TB, Blu: 147,99 Euro (187,99 Euro)

con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Pronto per USB-C, Compatibile con PC, Xbox e PS9, 5TB, Blu: 147,99 Euro (187,99 Euro) WD_BLACK P10 Game Drive 4 TB , HDD Portatile per Accesso in Mobilità alla Tua Libreria di Giochi, Compatibile con Console o PC: 134,99 Euro (159,99 Euro)

, HDD Portatile per Accesso in Mobilità alla Tua Libreria di Giochi, Compatibile con Console o PC: 134,99 Euro (159,99 Euro) WD BLACK P50 Game Drive SSD 1TB , Prestazioni Ottimi per i Tuoi Videogiochi, in Movimento: 207,99 Euro (285,99 Euro)

, Prestazioni Ottimi per i Tuoi Videogiochi, in Movimento: 207,99 Euro (285,99 Euro) SanDisk Extreme PRO SSD Portatile , Velocità di Lettura Fino a 1050 MB/s, USB-C, Resistente e Impermeabile, 500 GB: 113,99 Euro (159,99 Euro)

, Velocità di Lettura Fino a 1050 MB/s, USB-C, Resistente e Impermeabile, 500 GB: 113,99 Euro (159,99 Euro) SanDisk Extreme PRO scheda di memoria microSDXC da 1 TB + Adattatore SD, fino a 170 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), 4K UHD-ready, V30: 294,99 Euro (623,99 Euro)

La maggior parte di questi dispositivi risulta venduta e spedita da Amazon, ma nella lista proponiamo anche alcuni pezzi venduti da terze parti; per questo motivo consigliamo di verificare la disponibilità della medesima (o simile) promozione da parte del colosso dell’e-commerce o, in alternativa, controllare il feedback del rivenditore terzo. In ogni caso, per buona parte degli HDD, SSD e microSD consigliati risulta disponibile la consegna senza costi aggiuntivi e, in alcuni casi, anche la consegna gratuita in un giorno per tutti coloro che sono iscritti al piano Prime.

Tra le altre offerte del momento segnaliamo infine diversi monitor firmati Asus, MSI e Samsung.