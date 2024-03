Amazon: sconti a raffica su Echo con Alexa per la Festa delle Offerte di Primavera

Prende oggi il via la Festa delle Offerte di Primavera targata Amazon, e partono anche gli sconti sui prodotti con Alexa integrata, che come avvenuto anche in altre circostanze possono essere acquistati a prezzi molto convenienti.

Di seguito la lista:

Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Lavanda: 29,99 Euro

| Schermo touch intelligente HD con audio spaziale, hub per Casa Intelligente e Alexa | Antracite: 144,99 Euro Echo Show 10 (3ª generazione) | Schermo intelligente in HD con movimento e Alexa, Antracite: 209,99 Euro

La consegna, come avvenuto anche in altre circostanze, è garantita a stretto giro di orologio. Le offerte saranno disponibili per tutto il periodo della Festa delle Offerte di Primavera.