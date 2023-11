Amazon: sconti a raffica su tutti i modelli di Kindle per il Black Friday 2023

Al via il Black Friday 2023 di Amazon, con la Settimana del Black Friday che inizia oggi 17 Novembre e terminerà il 27 novembre 2023. Tra i numerosi prodotti in offerta troviamo anche molti modelli della gamma Kindle.

Di seguito i dettagli dei modelli in offerta:

Kindle (modello 2022) | Il nostro Kindle più leggero e compatto, ora con uno schermo da 6’’ ad alta risoluzione (300 ppi) e doppio spazio di archiviazione | Con pubblicità | Nero: 84,99 Euro

| Il nostro Kindle più leggero e compatto, ora con uno schermo da 6’’ ad alta risoluzione (300 ppi) e doppio spazio di archiviazione | Con pubblicità | Nero: 84,99 Euro Kindle Paperwhite (16 GB) - Ora con schermo da 6,8’’ e tonalità della luce regolabile, con pubblicità: 129,99 Euro

- Ora con schermo da 6,8’’ e tonalità della luce regolabile, con pubblicità: 129,99 Euro Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) - Ora con uno schermo da 6,8’’, ricarica wireless e luce frontale con regolazione automatica, senza pubblicità: 159,99 Euro

- Ora con uno schermo da 6,8’’, ricarica wireless e luce frontale con regolazione automatica, senza pubblicità: 159,99 Euro Kindle Scribe (16 GB) | Il primo Kindle e taccuino digitale, tutto in uno, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi | Con penna basic: 294,99 Euro

Le offerte saranno disponibili per tutto il periodo del Black Friday, nel corso del quale però i tempi di consegna potrebbero dilatarsi a causa della congestione dei corrieri.

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2024 per tutti gli acquisti effettuati nel corso del periodo di Natale e del Black Friday. Tramite la scheda prodotto è possibile anche collegare il dispositivo all’account Amazon per semplificare la configurazione oppure accessori come le custodie o pellicole.