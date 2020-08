Amazon: sconti su RAM Corsair e Crucial da gaming ed un SSD SanDisk Plus

Tra le tante offerte di oggi proposte quest'oggi dalle varie catene di distribuzione troviamo anche diverse componenti hardware per i PC in sconto, tra cui delle RAM targate Corsair e Crucial ed un SSD SanDisk Plus.

Sconti Amazon su SSD e RAM

Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C18 Memoria Ottimizzata AMD - Nero: 172,01 Euro;

Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GB x2), CL16, Nero: 75,22 Euro;

SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido 240 GB, Velocità di Lettura fino a 530 MB/s, 2,5", Sata III: 30,99 Euro

La disponibilità è indicata come immediata su tutti e tre i prodotti, che beneficiano di tutti i vantaggi del Prime inclusa la spedizione e consegna ultraveloce a casa e la possibilità di effettuare il reso secondo i tempi previsti dal contratto con i clienti.

Come sempre, Amazon non ha diffuso alcun tipo d'indicazione in merito alla data di scadenza delle promozioni, ma dal momento che si tratta di sconti non particolarmente comuni, vi invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Su Amazon i prezzi sono sempre soggetti ad oscillazioni che potrebbero portarli a cambiare a pochi minuti di distanza.

Fateci sapere cosa ne pensate delle promozioni e se avete intenzioni di approfittarne.