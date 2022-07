Amazon, sconti Samsung fino a 500 euro su aspirapolveri, robot e frigoriferi

Dopo aver dato un'occhiata all'interessante TV Samsung QLED in offerta weekend, torniamo sul brand di riferimento sudcoreano per una selezione di elettrodomestici per la casa con sconti davvero molto interessanti.

Partiamo dai frigoriferi combinati e in offerta in queste ore su Amazon ce ne sono ben tre:

Samsung EcoFlex RB38T603CS9/EF da 385 L - 749,90 euro invece di 1.399

Samsung EcoFlex RB38T603DEL/EF da 390 L - 649 euro invece di 669

Samsung EcoFlex RB38T600DSA/EF da 385 L - 599 euro invece di 1.099

Un'altra interessante promozione riguarda la bellissima aspirapolvere wireless BeSpoke Jet con stazione di svuotamento. Ne abbiamo parlato nella nostra recensione della Samsung BeSpoke Jet ma vi basti sapere che si tratta di un prodotto che unisce ottime prestazioni a un design molto apprezzabile. Su Amazon in queste ore è disponibile a 899 euro invece di 1.099 con Clean Station e kit completo di spazzola lavapavimenti.

Ad affiancare queste offerte, in cucina troviamo il Microonde con Grill da 23 litri da 800 W, solitamente proposto a 129 euro e oggi in offerta a 105 euro.

Infine, tornando in tema pulizia, come non segnalare l'ottimo robot Samsung Jet Bot AI+ con stazione di carica e svuotamento, sensore LiDAR per una precisione massima nella mappatura dell'abitazione e Intelligenza Artificiale per una migliore interazione con l'ambiente. Su questo gioiello della pulizia lo sconto è di ben 500 euro, che portano il Jet Bot dai 1.499 euro di partenza agli attuali 999 euro.