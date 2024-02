Amazon: sconti di San Valentino sui dispositivi Echo, Fire Stick e Blink

Nel giorno in cui partono i San Valentino Days da Unieuro, anche Amazon propone una serie di sconti molto interessanti sui propri prodotti. In particolare, la società di Seattle permette di acquistare a prezzi ridotti alcuni device della gamma Echo, Fire Stick e Blink.

Di seguito alcuni prodotti in offerta:

Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Antracite: 29,99 Euro

| Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Antracite: 29,99 Euro Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite, il nostro lettore multimediale HD più conveniente: 30,99 Euro

con telecomando vocale Alexa | Lite, il nostro lettore multimediale HD più conveniente: 30,99 Euro Nuovo Fire TV Stick 4K di Amazon | Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+: 39,99 Euro

| Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+: 39,99 Euro Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 1 videocamera: 54 Euro

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sul pagamento, la configurazione e la possibilità di collegare il proprio account direttamente ai prodotti per averli già pronti per l'uso, vi rimandiamo alle pagine dei singoli dispositivi.

Le promozioni saranno disponibili fino al 14 Febbraio 2024, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse in quanto la consegna potrebbe non essere garantita per San Valentino.