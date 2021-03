Amazon: tutti gli sconti del momento su smart TV 4K Samsung, fino al 30% in meno

Amazon in queste ore presenta molte offerte su smart TV Sony con pannello 4K HDR a LED, ma non è l’unico marchio con televisori in sconto nello stesso sito. Anche Samsung, infatti, ha alcune promozioni interessanti su diversi modelli, tra cui ben 479 Euro di sconto su un TV della gamma The Sero.

Sconti Amazon su TV Samsung

Samsung TV UE55TU7190UXZT Smart TV 55" Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 459,99 Euro (549 Euro)

Smart TV 55" Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 459,99 Euro (549 Euro) Samsung TV UE50TU8500UXZT Smart TV 50" Serie TU8500, Dinamic Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, con Alexa integrata, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 529 Euro (629 Euro)

Smart TV 50" Serie TU8500, Dinamic Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, con Alexa integrata, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 529 Euro (629 Euro) Samsung UE65NU7090UXZT Smart TV UHD, DVB-T2CS2, LED Seria 7 con Sistema HDR powered by HDR10, Display da 65 Pollici, Risoluzione 3840 × 2160, Clean Cable, Nero (Glossy Black), Senza installazione [Classe di efficienza energetica A+]: 759 Euro (799 Euro)

Smart TV UHD, DVB-T2CS2, LED Seria 7 con Sistema HDR powered by HDR10, Display da 65 Pollici, Risoluzione 3840 × 2160, Clean Cable, Nero (Glossy Black), Senza installazione [Classe di efficienza energetica A+]: 759 Euro (799 Euro) Samsung LS05T The Sero, Smart TV 43", 4K, Wi-Fi, 2020, con Alexa integrata, Blue [Classe di efficienza energetica G]: 1.020 Euro (1.499 Euro)

Solo due di questi televisori sono venduti e spediti da Amazon a tale prezzo, mentre i restanti risultano venduti da negozi terzi; per questo motivo invitiamo a controllare eventuali recensioni prima di procedere con l’acquisto, se risultano TV di vostro interesse.

In ogni caso, per i modelli gestiti direttamente dal colosso dell’e-commerce è disponibile la consegna senza costi aggiuntivi per gli abbonati al piano Prime, assieme alla possibilità di pagare il dispositivo con 5 rate mensili. Non risultando presente una data di conclusione di queste offerte, se uno di questi smart TV risulta di vostro gradimento il consiglio è di completare l’acquisto il prima possibile.

