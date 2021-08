Amazon: sconti su smartphone e auricolari Realme sotto i 220 Euro, solo per 4 giorni

Dopo avere parlato dello sconto Amazon su Samsung Galaxy Buds 2, oggi è doveroso segnalare a voi lettori la presenza di offerte a tempo su due smartphone e auricolari Realme, con tagli di prezzo fino al 30% ma solo per pochi giorni. Vediamo quali sono i modelli interessati, i prezzi a cui vengono proposti e altri dettagli sulle offerte.

Sconti Amazon su smartphone e auricolari realme

realme 8 5G Smartphone, Processore 5G Dimensity 700, Display fluido a 90 Hz, Grande batteria da 5.000 mAh, Fotocamera da 48 MP con modalità Nightscape, Dual Sim, NFC, 4+64GB, Nero (Supersonic Black): 159 Euro

Smartphone, Processore 5G Dimensity 700, Display fluido a 90 Hz, Grande batteria da 5.000 mAh, Fotocamera da 48 MP con modalità Nightscape, Dual Sim, NFC, 4+64GB, Nero (Supersonic Black): 159 Euro realme 8 Pro Smartphone, Ultra Quad Camera da 108 MP, Display Super AMOLED da 16,3 cm (6,4"), Ricarica SuperDart da 50W, Grande batteria da 4.500 mAh, Dual Sim, NFC, 6+128GB, Infinite Black: 219 Euro

Smartphone, Ultra Quad Camera da 108 MP, Display Super AMOLED da 16,3 cm (6,4"), Ricarica SuperDart da 50W, Grande batteria da 4.500 mAh, Dual Sim, NFC, 6+128GB, Infinite Black: 219 Euro realme Buds Air 2 Cuffie Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, TWS Auricolari Senza Fili con Latenza ultra bassa a 88 ms, Driver Bass Boost Hi-Fi da 10 mm, IPX5 Impermeabili, 25H Playtime: 35 Euro

I dispositivi realme citati risultano tutti e tre venduti e spediti da Amazon, di conseguenza non manca la consegna senza costi aggiuntivi per i clienti iscritti all’abbonamento Prime, in certi casi anche in 1 singolo giorno. Inoltre, si segnala la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis. Queste offerte saranno valide solo per oggi e i prossimi 4 giorni; dunque, se questi dispositivi dovessero risultare di vostro interesse si consiglia di completare rapidamente l’acquisto.

