Amazon: sconti su smartphone Motorola, foldable RAZR a 943 Euro in meno!

Assieme alle ultime ore di sconti su SSD Western Digital, Amazon in questa domenica di ottobre include tra le promozioni del momento anche diverse offerte su smartphone Motorola, tra cui figurano non solo gli ultimi Edge 20 Lite e Pro, ma anche uno sconto mozzafiato sul foldable Motorola RAZR.

Sconti Amazon su smartphone Motorola

Motorola Moto G10 - Smartphone 128GB, 4GB RAM, Dual Sim, Aurora Grey: 168,98 Euro

- Smartphone 128GB, 4GB RAM, Dual Sim, Aurora Grey: 168,98 Euro Motorola moto g 5G (tripla cam 48 MP, batteria 5000 mAH, 5G, 6/128 GB, Display 6.7" Max Vision Full HD+, Dual SIM, Android 10), Volcanic Grey: 247,97 Euro

(tripla cam 48 MP, batteria 5000 mAH, 5G, 6/128 GB, Display 6.7" Max Vision Full HD+, Dual SIM, Android 10), Volcanic Grey: 247,97 Euro motorola edge 20 lite (108 MP, 5G, Display OLED 6.7" Full HDR+, batteria 5000 mAH, Dual SIM, 8/128GB, Android 11), Electric Graphite: 378,99 Euro

(108 MP, 5G, Display OLED 6.7" Full HDR+, batteria 5000 mAH, Dual SIM, 8/128GB, Android 11), Electric Graphite: 378,99 Euro Motorola edge 20 pro (108 MP, 5G, Display 6.7" 144Hz HDR10+ OLED FullHD+, Qualcomm Snapdragon 870, 50x Super Zoom, 4500 mAh, 12/256GB, Dual SIM, Android 11), Midnight Blue: 607,78 Euro

(108 MP, 5G, Display 6.7" 144Hz HDR10+ OLED FullHD+, Qualcomm Snapdragon 870, 50x Super Zoom, 4500 mAh, 12/256GB, Dual SIM, Android 11), Midnight Blue: 607,78 Euro Motorola Razr Tim Black 6.2" 6gb/128gb: 656 Euro

Lo sconto proposto sul modello pieghevole Motorola RAZR ammonta a ben 943 Euro, una cifra sensazionale per gli standard Amazon che conosciamo. Tuttavia, bisogna sottolineare come a occuparsi di vendita e spedizione è un negozio di terze parti e non il colosso statunitense; per questo motivo, consigliamo ai lettori di verificare l’affidabilità del rivenditore prima di procedere con l’acquisto.

Anche per altri modelli troviamo diversi negozi terzi, ma con spedizione effettuata da Amazon che, come suo solito, offre la consegna gratuita ai clienti Prime. Non manca, oltretutto, la possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero.

