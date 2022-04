Amazon: sconti su smartphone Samsung low-cost al prezzo più basso di sempre

Se state cercando uno smartphone nuovo di zecca Amazon ha le offerte che fanno al caso vostro: oltre alle ottime promozioni su iPhone 13 e iPhone 12, il colosso dell’e-commerce ha deciso di rilanciare alcuni smartphone low-cost Samsung Galaxy in sconto, anche al prezzo più basso di sempre.

Sconti Amazon su smartphone Samsung Galaxy

Samsung Galaxy A13 Smartphone Android, Display Infinity-V da 6.6 pollici, Android 12, 4GB RAM e 64 GB di Memoria interna espandibile fino 1 TB, Batteria 5.000 mAh, Light Blue [Versione italiana]: 179,10 Euro

Smartphone Android, Display Infinity-V da 6.6 pollici, Android 12, 4GB RAM e 64 GB di Memoria interna espandibile fino 1 TB, Batteria 5.000 mAh, Light Blue [Versione italiana]: 179,10 Euro Samsung Galaxy A22 5G Smartphone 6,6 Pollici , Display Infinity-V FHD+, Telefono Cellulare Android 11, Tripla fotocamera posteriore, 4GB RAM e 64GB, Batteria 5.000 mAh, Gray [Versione Italiana] 2021: 171 Euro

Smartphone 6,6 Pollici , Display Infinity-V FHD+, Telefono Cellulare Android 11, Tripla fotocamera posteriore, 4GB RAM e 64GB, Batteria 5.000 mAh, Gray [Versione Italiana] 2021: 171 Euro Samsung Galaxy M32 Batteria da 5.000 mAh Smartphone Android 11 Schermo Super AMOLED da 6.4 Pollici RAM 6GB Memoria interna 128GB Black 2021 [Versione Italiana]: 259 Euro

Tra gli smartphone proposti riprendiamo, in particolare, i modelli Samsung Galaxy A13 e Samsung Galaxy A22 5G venduti al minimo storico; il modello Samsung Galaxy M32, invece, è proposto a 20 Euro in più del suo minimo raggiunto quattro mesi fa. Amazon si occuperà di vendita e spedizione con consegna gratuita; i clienti abbonati a Prime riceveranno il dispositivo mobile acquistato anche in un giorno.

Coloro che vorranno sentirsi più sicuri potranno acquistare due o tre anni di protezione aggiuntiva a prezzi variabili che vanno da circa 25 Euro a 56,56 Euro. Infine, segnaliamo che acquistando questi tre smartphone otterrete 30 Euro di sconto sull’acquisto di un dispositivo wearable tra Galaxy Watch 4, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Pro e Galaxy Buds2, da completare entro il 15 giugno 2022.

In giornata abbiamo ripreso, inoltre, le migliori offerte Amazon su smart TV LG.