Amazon, quanti sconti su smartphone Samsung e OPPO: fino al 38% in meno

Amazon in questi giorni sta proponendo non soltanto diversi smart TV Samsung e Hisense in sconto, con tagli fino a 200 Euro rispetto al prezzo di listino, ma anche una vasta gamma di smartphone Samsung e OPPO per ogni fascia di prezzo, con sconti fino al 38%. Ecco tutti i modelli interessati.

Sconti Amazon smartphone Samsung e OPPO

Samsung Smartphone Galaxy A02s 4G 6.5 Pollici Infinity-V HD + 3 Fotocamere Posteriori, 3GB RAM e 32GB di Memoria Interna Espandibile – Batteria 5.000 mAh e Ricarica Rapida Nero [Versione Italiana]: 115,90 Euro

Samsung Galaxy M11 , Smartphone, Display 6.4" HD+ TFT, 3 Fotocamere, 32GB Espandibili, RAM 3GB, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 2020, Nero [Esclusiva Amazon]: 123,92 Euro

Samsung Galaxy A12 , Smartphone, Display 6.5" HD+, 4 Fotocamere Posteriori, 64 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 205 g, Ricarica Rapida [Versione Italiana], Bianco: 149 Euro

Samsung Galaxy A51 Smartphone, Display 6.5" Super AMOLED, 4 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 4000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, Nero: 257,99 Euro

Samsung Galaxy A21s Smartphone, Display 6.5" HD+, 4 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, Blu: 178 Euro

OPPO A52 Smartphone, 192 g, Display 6.5" FHD + LCD, 4 Fotocamere 12 MP, RAM 4 GB + ROM 64 GB Espandibile, Batteria 5000 mAh, Ricarica Rapida, Dual Sim, Versione Italiana, Twilight Black: 139,99 Euro

OPPO A73 Smartphone 5G, 177g, Display 6.5" FHD+ LCD, 3 Fotocamere 16MP, RAM 8GB + ROM 128GB non Espandibile, Batteria 4040mAh, Ricarica Rapida, Dual Sim, [Versione Italiana], Colore Navy Black: 209,90 Euro

OPPO Find X3 Lite Smartphone 5G, Qualcomm 765G, Display 6.43'' FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 64MP, RAM 8GB+ROM 128GB, 4400mAh, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Starry Black: 399,90 Euro

OPPO Reno4 Z Smartphone 5G, Display 6.5''+Refresh Rate 120Hz, 4 Fotocamere, RAM 8GB e 128GB Non Espandibile, Batteria 4000 mAh, Dual Sim, 2020, [Versione italiana], Dew White: 247,40 Euro

Buona parte degli smartphone qui citati sono venduti e spediti da Amazon, ma nel caso in cui la vendita e/o la spedizione siano effettuati da rivenditori terzi consigliamo di verificare la loro affidabilità prima di procedere con l’acquisto. In ogni caso, notiamo che è disponibile la consegna senza costi aggiuntivi per molti di questi dispositivi mobili, in certi casi addirittura la consegna gratuita in un giorno. Non manca, infine, la possibilità di effettuare il pagamento a rate tasso zero con Cofidis, ma è un’iniziativa valida solo per clienti Prime. Non essendo nota la data di conclusione di queste promozioni, consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente se trovate uno smartphone di vostro interesse.

Intanto, il colosso dell’e-commerce vende anche un TV Samsung QLED 2021 al minimo storico.