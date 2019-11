Amazon: sconti su soundbar e TV Samsung, LG, Philips ed Hisense per il Black Friday

Continua la nostra carrellata di notizie sul Black Friday da poco cominciato. Amazon propone, solo per la giornata di oggi, tantissime soundbar e televisioni in offerta a prezzi davvero vantaggiosi, tra cui figura anche la Samsung The Frame e diversi modelli di TV LG OLED.

TV & soundbar Samsung in offerta

TV da 24'' a 49'' in offerta per il Black Friday

AKAI TV AKTV3226J USB TVC LED 32", Bianco: € 159,00

AKAI TV AKTV410TS HDMI Televisore 40 Pollici TV LED 1080p Full HD DVB-T2: € 189,00

HISENSE H43BE7000 TV LED Ultra HD 4K, HDR, Dolby DTS, Slim Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Triple Tuner: € 269,00

LG 49SM8500PLA.AEUD Smart TV UHD, Wi-Fi, da 49 Pollici, 4K, Nero: € 599,00

Sharp AQUOS Smart TV 40” Full HD suono Harman Kardon SAT Internet WiFI Youtube Netflix 3xHDMI 2xUSB uscita cuffie, scart e audio digitale: € 263,00

Smart-Tech LE-40P28SA41 HDMI TV LED 39.8" Full HD Smart TV: € 229,90

Sony KD43XG8196 Android TV da 43", 4K Ultra HD, HDR, Slim Design, Nero: € 499,00

TV da 50'' a 65'' in offerta su Amazon

HISENSE H50BE7000 TV LED Ultra HD 4K, HDR, Dolby DTS, Slim Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Triple Tuner: € 299,00

LG 55SM8500PLA.AEUD USB, LAN, WLAN, Bluetooth Smart TV UHD, da 55 Pollici, 4K, Nero: € 699,00

LG OLED55B9PLA.AEU + SL5Y.DEUSLLK HDR Smart TV B9 Cinema HDR Smart TV Dolby Vision Dolby con LG Soundbar SL5Y, da 55 Pollici, 4K: € 1.299,00

LG OLED65" 65B9+SL5Y Wireless,HDMI, USB con Soundbar SL5Y 4K Cinema HDR Smart TV Dolby Vision Dolby Atmos Google Assistant e Alexa: € 1.899,00

Philips 65OLED754, 7 series Smart TV OLED UHD 4K con tecnologia Ambilight su 3 lati: € 1.499,00

Sharp AQUOS Android 9.0 Google Assistant DTS VirtualX Smart TV Bluetooth Suono Harman Kardon SAT Internet WiFi Youtube Netflix 4xHDMI 2xUSB 1 SDcard Uscita Cuffie, Scart e Audio Digitale, 65 Pollici: € 719,00

Sony KD65XG7005, TV Smart da 65", 4K Ultra HD, HDR, Slim Design, Nero: € 789,00

Proprio come le promozioni sulle memorie, SSD e RAM, anche queste saranno disponibili solo per la giornata di oggi, venerdì 29 novembre.

La spedizione e vendita è gestita interamente da Amazon, che assicura tutti i vantaggi del caso, tra cui la possibilità di effettuare il reso fino al 30 Gennaio.