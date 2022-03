Amazon: sconti su SSD ed hard disk esterni oggi 9 Marzo 2022

Nel giorno in cui Samsung lancia una nuova interessante offerta che permette di ottenere un TV da 32 pollici in regalo, Amazon rilancia le sue offerte e quest'oggi propone un'ampia gamma di promozioni su SSD ed hard disk esterni. Vediamo di cosa si tratta e quali sono le opzioni di pagamento.

Di seguito gli sconti di oggi:

SanDisk SSD Extreme PRO da 2 TB , M.2 NVMe 3D, Nero: 257,81 Euro (475,99 Euro)

, M.2 NVMe 3D, Nero: 257,81 Euro (475,99 Euro) WD My Passport Ultra Hard Disk Portatile con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Pronto per USB-C, Compatibile con PC, Xbox e PS9, 5TB, Blu: 136,44 Euro (187,99 Euro)

con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Pronto per USB-C, Compatibile con PC, Xbox e PS9, 5TB, Blu: 136,44 Euro (187,99 Euro) WD Blue SN570 1TB High-Performance M.2 PCIe NVMe SSD, con velocità di lettura fino a 3500 MB/s: 99,18 Euro (112,99 Euro)

Sull'SSD targato SanDisk Extreme, viene proposto anche il pagamento rateale in cinque mensiità da 51,57 Euro al mese per cinque mesi, con consegna senza costi aggiuntivi garantito a stretto giro di orologio. Anche sull'hard disk Western Digital è possibile godere del pagamento a rate, in cinque mensilità da 27,25 Euro al mese, mentre sull'SSD Western Digital Blue non è possibile godere di alcuna opzione per pagare a rate.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.