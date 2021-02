Amazon sconti: SSD Samsung e Kingston al minimo storico

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli sconti Amazon sugli SSD. La società di Seattle, nello specifico, quest'oggi permette di portare a casa a prezzo ridotto tre modelli di SSD, a marchio Samsung e Kingston, sia interni che esterni. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti Amazon su SSD

Samsung Memorie T7 MU-PC500R SSD Esterno Portatile da 500 GB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Rosso Metallico: 84,99 Euro (95,99 Euro)

Kingston A400 SSD SA400M8/120G Unità a Stato Solido Interne M.2 2280, 120 GB: 14,99 Euro (36,99 Euro)

Kingston SUV500M8/240G SSD Interno M.2 da 240 GB: 34,99 Euro (42,99 Euro)

Su tutti e tre i modelli la consegna viene garantita a stretto giro di orologio, entro lunedì 15 Febbraio 2021 per coloro che effettueranno l'ordine entro 12 ore e 16 minuti. Attraverso la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia da uno o due anni, a seconda delle proprie esigenze.

Tutti gli SSD in questione beneficiano di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo i tempi classici del servizio ad abbonamento di Amazon.

La società di Seattle, ovviamente, non ha fornito alcuna indicazione in merito alla data di scadenza delle offerte, e come sempre consigliamo di effettuare rapidamente l'ordine in caso d'interesse.