Amazon: sconti su SSD Samsung e TV QLED ed OLED Samsung ed LG

Mentre Mediaworld propone il No IVA Acer, anche Amazon rilancia ed in questo venerdì di Agosto 2022 lancia una serie di offerte molto interessanti su SSD Samsung e TV QLED ed OLED a marchio Samsung ed LG. Vediamo di cosa si tratta.

Di seguito gli sconti:

Samsung Memorie MZ-77Q8T0BW 870 QVO SSD Interno, 8 TB, SATA, 2.5": 550 Euro

Samsung Memorie T7 MU-PC500H SSD Esterno Portatile da 500 GB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Blu: 69,90 Euro

Hisense 55" QLED 4K 2021 55A78GQ , Quantum Dot, Smart TV VIDAA, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 429 Euro

LG OLED55B26LA Smart TV 4K 55", TV OLED Serie B2 2022, Processore α7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1459,99 Euro

Il pagamento a rate Amazon non è purtroppo disponibile su tutti i prodotti in lista, mentre a quello di Cofidis si può accedere in maniera immediata direttamente al momento del pagamento. Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.

Nel frattempo, ricordiamo che Unieuro ha lanciato il weekend No Iva su un'ampia gamma di tv, con prezzi superiori ai 699 Euro. La catena di distribuzione propone lo scorporo dell'IVA con sconto del 18%.