Amazon: sconti su tante smart TV Hisense ULED UHD 4K

Anche nel weekend, continuano le promozioni di Amazon. In giornata odierna citiamo degli sconti molto interessanti proposti dalla piattaforma di e-commerce di Jeff Bezos sui TV Hisense ULED UHD 4K, che possono essere acquistati a prezzo ridotto.

Sconti smart TV Hisense su Amazon

Hisense 65U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 65", Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica B]: 899 Euro (1199 Euro)

Hisense 55U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 55", Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica B]: 749 Euro (899 Euro)

Hisense 70AE7010F, Smart TV LED Ultra HD 4K 70", HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica A]: 699 Euro

Hisense 40AE5500F Smart TV LED FULL HD 1080p 40", Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica A]: 279 Euro (349 Euro)

Amazon garantisce la consegna in pochi giorni per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime ore, in quanto i prodotti beneficiano di tutti i vantaggi del Prime. Disponibile anche il pagamento rateale.