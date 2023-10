Amazon: sconti su tanti notebook da gaming MSI, fino a 100 Euro in meno

Nel giorno in cui Unieuro proroga il Sottocosto, anche Amazon propone una serie di offerte molto interessanti. Nella fattispecie, ad essere interessati sono alcuni modelli di laptop da gaming a marchio MSI.

Di seguito i dettagli:

MSI Pulse 17 B13VFK-034IT , Notebook Gaming 17.3" FHD 144Hz, Intel i7-13700H, Nvidia RTX 4060, 8GB GDDR6, RAM 16GB DDR5 5200MHz, 1TB SSD PCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1599 Euro (1699 Euro)

, Notebook Gaming 17.3" FHD 144Hz, Intel i7-13700H, Nvidia RTX 4060, 8GB GDDR6, RAM 16GB DDR5 5200MHz, 1TB SSD PCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1599 Euro (1699 Euro) MSI Summit E13FlipEvo A13MT-212IT, Notebook Convertibile 13.4" FHD 120Hz, Intel i7-1360P, Intel Iris Xe, RAM 16GB LPDDR5, 1TB SSD PCIe 4, WiFi 6E, Win 11P [Layout e Garanzia ITA]: 1399 Euro (1499 Euro)

Notebook Convertibile 13.4" FHD 120Hz, Intel i7-1360P, Intel Iris Xe, RAM 16GB LPDDR5, 1TB SSD PCIe 4, WiFi 6E, Win 11P [Layout e Garanzia ITA]: 1399 Euro (1499 Euro) MSI Stealth 14Studio A13VF-030IT, Notebook Gaming 14" QHD+ 240Hz, Intel i7-13700H, Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6, RAM DDR5 16GB 5200MHz, 1TB SSD PCIe 4, WiFi 6E, Win 11 Home: 1899 Euro (1999 EUro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 20 Ottobre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 14 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. Disponibile anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero.