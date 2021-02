Amazon: sconti su tanti TV LG Ultra HD 4K con Alexa integrata

La giornata di Amazon di oggi si apre con una serie di sconti sui TV LG Ultra HD 4K, che possono essere portati a casa per i prossimi giorni a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Sconti Amazon sui TV LG

LG UHD TV 55UN71006LB.APID, Smart TV 55'', LED 4K IPS Display, Versione 2020, Alexa integrata [Classe di efficienza energetica A]: 449 Euro (479 Euro)

LG UHD TV 75UN71006LC.API, Smart TV 75'', LED 4K IPS Display, Versione 2020, Alexa integrata [Classe di efficienza energetica A]: 949 Euro (1.299 Euro)

LG UHD TV 49UN71006LB.APID, Smart TV 49'', LED 4K IPS Display, Modello 2020, Alexa integrata [Classe di efficienza energetica A]: 399 Euro (429 Euro)

LG TV UHD AI 70UN71006LA, Smart TV, 70", 4k, Alexa integrata [Classe di efficienza energetica A]: 799 Euro (899 Euro)

Le promozioni saranno disponibili fino al 21 Febbraio 2021, e permettono anche di effettuare il pagamento a rate in cinque mensilità a tasso zero ed interessi zero. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita entro mercoledì 24 Febbraio 2021 per i clienti Prime.

Amazon sottolinea anche che "l’articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso". Ovviamente tutti i TV in lista beneficiano della garanzia Prime.