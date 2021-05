Amazon: sconti su tantissimi TV Hisense da 50 a 70 pollici 4K HDR con DVB-T2

A partire da oggi parte su Amazon la settimana di sconti dedicata ai TV Hisense, che possono essere acquistati a prezzi più bassi rispetto a quelli di listino imposti dal produttore. I modelli sono davvero tanti, vediamo di cosa si tratta.

Sconti TV Hisense Amazon

Hisense 50AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50", HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10: 389 Euro

Hisense 55U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 55", Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10: 699 Euro

Hisense 55U81QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 55", Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10: 899 Euro

Hisense 65AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 65", Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10: 649 Euro

Hisense 50AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50", Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10: 429 Euro

Hisense 65U81QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 65", Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10: 1199 Euro

Hisense 55AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 55", Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10: 459 Euro

Hisense 65U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 65", Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10: 899 Euro

Hisense 55AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 55", HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10: 449 Euro

Hisense 70AE7010F, Smart TV LED Ultra HD 4K 70", HDR 10+, Dolby DTS, con, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10: 699 Euro

Hisense 50U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 50", Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10: 599 Euro

Le promozioni saranno disponibili per i prossimi 13 giorni. Amazon su alcuni modelli propone anche il pagamento a rate in 12 o 5 rate a tasso zero ed interessi zero, con possibilità di aggiungere la garanzia supplementare.