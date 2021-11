Amazon, sconti a tappeto su tantissimi smartphone Xiaomi per il Black Friday

Continuiamo a segnalare le offerte proposte da Amazon nell'ambito della Settimana del Black Friday che ha preso il via oggi, venerdì 19 Novembre 2021. La lista comprende, come ampiamente prevedibile, tantissimi smartphone a marchio Xiaomi.

Di seguito i modelli interessati:

Xiaomi Mi 11 Lite 5G New Edition - Smartphone 128GB, 8GB RAM, Dual Sim, Snowflake White: 349 Euro

Xiaomi Redmi 10 Smartphone (Grigio (Carbon Gray), 4 + 128GB): 179 Euro

Xiaomi 11 Lite 5G NE - Smartphone 6.55" FHD+AMOLED DotDisplay, Qualcomm® Snapdragon™ 778G, Tripla fotocamera da 64MP+8MP+5MP, batteria da 4250mAh, 8+256GB Tartufo Nero: 369 Euro

Xiaomi 11 Lite 5G NE Smartphone,8GB 128GB Telefono Mobile,Processore Qualcomm®Snapdragon™778G,Versione Globale(Rosa): 349 Euro

Xiaomi Redmi 10 - Smartphone 4+128 GB, 6,5" FHD+ 90 Hz DotDisplay, MediaTek Heli: 206 Euro

Xiaomi Redmi 10 - Smartphone 4+128 GB, 6,5" FHD+ 90 Hz DotDisplay, MediaTek Heli: 179 Euro

Xiaomi Poco F3 - Smartphone 256GB, 8GB RAM, Dual Sim, Night Black: 361 Euro

Ricordiamo che da oggi sono anche disponibili gli sconti del Black Friday su Mi Store di Xiaomi che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine permettono di ottenere una serie di regali ed omaggi sugli acquisti effettuati. Ad esempio, infatti, è anche possibile ottenere in omaggio Mi TV Stick a fronte di una spesa superiore ai 350 Euro. Ma per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.

Per gli sconti dello Xiaomi Friday, invece, vi rimandiamo alla pagina ad hoc.