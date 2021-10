Amazon: sconti su tastiere gaming ASUS, Corsair e Logitech, due modelli al prezzo minimo

Amazon sta abbondando con le promozioni su periferiche da gaming: in compagnia di cuffie, mouse e volanti Logitech in offerta, infatti, è possibile trovare diverse tastiere ASUS, Corsair e Logitech in sconto. Due modelli, per giunta, sono al prezzo più basso di sempre. Ecco tutti i dettagli da sapere.

Sconti Amazon su tastiere da gaming ASUS, Corsair e Logitech

ASUS TUF K7 Tastiera Gaming meccanica RGB Aura Sync con switch ottici, in alluminio, resistente all'acqua, tasti multimediali e poggiapolsi integrato in pelle [Layout Italiano]: 121,90 Euro

ASUS ROG FALCHION Tastiera Gaming ROG Meccanica 65% Wireless con 68 tasti, Illuminazione Aura Sync, Pannello Touch Interattivo, Custodia, Interruttori Cherry MX, Batteria fino a 450 ore, Layout ITA: 129,99 Euro

Corsair K55 RGB PRO Tastiera Gaming a Membrana Cablata, Retroilluminazione RGB, 6 Tasti Macro con Integrazione Software Elgato, Resistente all'infiltrazione di Polvere e Liquidi, QWERTY, Nero: 45,99 Euro

Corsair Tastiera Gaming Meccanico K100 RGB, Retroilluminazione LED RGB, Switchs Cherry MX Speed, Tastiera francese AZERTY, Nero: 246,53 Euro

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY US Layout, Nero: 49,99 Euro

Logitech G413 Tastiera Gaming Meccanica, Tasti Retroilluminati, Romer-G Tactile Switch, Telaio in Alluminio Spazzolato, Tasti Personalizzabili, USB Pass Through, QWERTY Layout Italiano, Carbon/Nero: 73,99 Euro

Logitech G PRO TKL Tastiera Gaming Meccanica, GX Blue Clicky Switch, LIGHTSYNC RGB, Design Portatile Tenkeyless, Pensato per Esport Gaming, Micro Cavo USB Rimovibile, QWERTY US Layout, Nero: 129,99 Euro

I modelli proposti al prezzo minimo storico sono ASUS ROG Falchion e Corsair K55, entrambe proposte al 23% in meno rispetto al listino. Tutte le tastiere citate sono vendute e spedite da Amazon, la quale garantisce la consegna gratuita anche in 1 giorno ai clienti Prime. Inoltre, non manca la possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero con piano di Cofidis o della società statunitense. Risulta assente, invece, una tempistica di conclusione delle promozioni.

Restando sempre tra gli sconti Amazon del momento, nella serata di ieri abbiamo visto 3 smartwatch Polar per fitness in offerta, con durata prevista fino alle 23:59 di oggi, sabato 9 ottobre 2021.