Amazon: sconti su tastiere, mouse, webcam e soundbar Trust

Amazon lancia oggi una serie di promozioni molto interessanti sui prodotti Trust. Il colosso di Seattle, nello specifico, consente di portare a casa a prezzo ridotto diversi modelli di tastiere, mouse, webcam e soundbar del marchio. Vediamo quali sono le più interessanti ed a quanto ammontano le riduzioni di prezzo.

Sconti Trust su Amazon

Trust Taro Tastiera Cablata USB, Layout Italiano QWERTY, per PC/Laptop/Notebook, Mac/Windows, Cavo di 1.8 Metri, Resistente ai Liquidi, Ergonomico, Nero: 10,99 Euro (13,99 Euro)

Trust Gaming GXT 619 Thorne Soundbar illuminata RGB - Casse PC, Speakers, Altoparlanti Stereo con Illuminazione RGB regolabile, Alimentazione via USB, 12W, PC/Laptop: 33,99 Euro (39,99 Euro)

Trust Tolar Full HD 1080p Webcam , 2 Microfoni Integrati, Fuoco Fisso, 30 FPS, Riduzione del Rumore, USB Plug & Play, per PC/Laptop/Mac/Macbook, Hangouts, Meet, Skype, Teams - Nero: 24,99 Euro (34,99 Euro)

Trust Roha Cuffie Professional i On-Ear Usb Con Microfono, Confortevole Morbidi Padiglioni In Finta Pelle, Cavo Di 1,8 Metri, Per Pc/Computer/Notebook: 18,99 Euro (22,99 Euro)

Trust GXT 144 Rexx Mouse Gaming Verticale con Design Ergonomico, Con Filo, RGB, 6 Puslanto Programmabli, Nero: 29,99 Euro (39,99 Euro)

La lista completa delle offerte Trust su Amazon, può essere consultata direttamente attraverso la pagina ufficiale. Non sono presenti invece indicazione sulla possibile data di scadenza. Come sempre in questi casi, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.